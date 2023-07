In palio ci sono quaranta assunzioni da dirigente nel comparto Regione – Enti regionali. Il concorso pubblico si è svolto oggi, proprio nel bel mezzo dell’invasione dell’anticiclone Caronte, che ha consegnato alla Sardegna temperature roventi. Le domande di ammissione alla prova sono state 3111, quelle ammesse invece 2987. Al primo turno si sono cimentati nella prova in 762, nel secondo in 780, per un totale di 1542 candidati accolti nel padiglione I della Fiera di Cagliari, sede del concorso.

I locali però sarebbero stati sprovvisti dell’impianto di climatizzazione. È quanto denunciano i sindacati, che sollevano la polemica in una giornata in cui « è stato diramato dalla Protezione civile regionale l’allerta meteo anche nel Cagliaritano, con la previsione di temperature superiori ai 40 gradi».

Ecco che, secondo le sigle, potrebbero mancare i presupposti per la regolare riuscita del concorso: «Pare evidente», dicono, «la necessità di verificare con attenzione in quali condizioni dovrà svolgersi la procedura, ed accertarne la compatibilità con i criteri a tutela della salute pubblica».

Immediato il sopralluogo dell’Asl, che ha verificato la presenza di trenta “raffrescatori ad acqua” (tre al piano terra, dove si effettua l’identificazione dei candidati, e 27 al primo piano, dove si svolge la prova). Inoltre, secondo quanto accertato dall’Azienda, il concorso procederebbe in due tranche, con 800 persone alla volta. Essendoci anche un numero sufficiente di servizi igienici, per l’Asl «i locali in essere rispondono ai normali criteri igienico-sanitari».

I risultati del concorso pubblico verranno pubblicati nelle prossime ore sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata