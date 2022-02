Migliaia di agricoltori stanno attraversando Cagliari a piedi per manifestare contro la crisi in agricoltura, che non trova sufficiente attenzione da parte dello Stato e della Regione, particolarmente in questo periodo di rincari dell’energia. Ci sono anche molti sindaci a sostenere la battaglia degli agricoltori sardi, la cui protesta (accompagnata da proposte operative) e organizzata da Coldiretti regionale.

Il corteo è diretto in piazza del Carmine, attraverso viale Trieste, dove si concentreranno gli agricoltori e le decine di sindaci. Dal camion che apre la manifestazione è stato dato l’annuncio che il presidente della Regione, Christian Solinas, sta cercando di liberarsi dai suoi impegni istituzionali per andare a incontrare gli agricoltori in piazza del Carmine.

LA MANIFESTAZIONE:

Agricoltori e sindaci in corteo (video L'Unione Sarda - Luigi Almiento)

