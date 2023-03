La rivoluzione nel traffico del centro di Cagliari è iniziata alle nove e trentatré, quando le moto della Polizia Locale hanno stoppato l’ingresso delle auto in via Roma. Un momento scelto non a caso, ma con il chiaro intento di dribblare l’ora di punta: «La vera criticità», spiega il Comandante Guido Calzia, «la vedremo domani mattina, nella fase di entrata ai posti di lavoro e alle scuole».

E infatti, per oggi, il traffico ha retto, con le auto smistate agevolmente. Qualche problematica maggiore è sorta attorno all’ora di pranzo, quando i lavori per la segnaletica orizzontale hanno costretto alla chiusura (con alcuni coni) di una corsia nella parte di via Roma precedente al blocco.

L’esordio, comunque, ha soddisfatto l’Assessore comunale alle Politiche per la mobilità, Alessio Mereu: «Rispetto a quanto previsto le cose stanno andando molto bene, anche grazie alle informazioni preventive: i risultati mi pare che siano evidenti. Soprattutto nelle ore di punta, nella corsia lato porto», ha proseguito Mereu, «ci aspettavamo anche noi un carico maggiore. Evidentemente avevamo sottovalutato l’intelligenza degli automobilisti».

Ora servirà farci l’abitudine, perché i lavori sul lato portici di via Roma proseguiranno sino a fine settembre: poi ci si sposterà sull’altro versante. Il nuovo look vedrà le quattro corsie diventare due, con una parte della strada “assorbita” da un boulevard alberato, e una parte dal marciapiede, che sarà allargato: «Sarà una via Roma sicuramente più vissuta», ha detto l’assessore Mereu, «e più sicura, perché non dimentichiamo che si tratta della strada con l’indice di investimenti di pedoni più alto della città. Sarà più accogliente e con un volto completamente diverso».

Il restyling non si fermerà qui, ma si estenderà sino a viale Trieste: in questo caso la chiusura avverrà tra circa dieci giorni, poi il traffico sarà convogliato sulla parte parallela di via Roma (attualmente a senso unico), che diventerà a doppio senso di marcia.

(Unioneonline/L.Ne.)

