Incidente in serata in viale Monastir a Cagliari. Un camion si è rovesciato per cause ancora da accertare. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e le ambulanza del 118 per i soccorsi.

Alla fine solo un uomo è stato accompagnato in ospedale con assegnato un codice rosso per la dinamica: le sue condizioni sono comunque non preoccupanti.

L'incidente

