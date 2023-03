A maggio dello scorso anno l’ex allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, aveva ricevuto una lettera di licenziamento “per giusta causa” dalla società, subito impugnato davanti ai giudici. Ora emerge che, oltre al quel procedimento civile, ne esiste un secondo penale - per diffamazione - scaturito dalla querela presentata alla Procura della Repubblica del capoluogo sardo dal presidente della società rossoblù, Tommaso Giulini.

In questi mesi gli investigatori della Procura hanno sentito numerosi testimoni per ricostruire la vicenda e verificare se vi sia stata o meno una diffamazione. Al centro dell'inchiesta, per ora senza indagati, ci sarebbe una conversazione nel corso della quale il presidente della società sarebbe stato insultato dall'ex tecnico.

Spetterà al giudice civile, invece, il compito di chiarire se il licenziamento sia stato per giusta causa o illegittimo.

