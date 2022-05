Era nell’aria, ora è arrivato l’annuncio ufficiale: Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Cagliari.

Lo riferisce la società in uno scarno comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Walter Mazzarri dal suo incarico di allenatore della prima squadra”. Il tecnico toscano dunque silurato dopo la sconfitta casalinga con il Verona, la settima nelle ultime otto partite.

Al suo posto, per le ultime tre giornate di campionato, ci sarà molto probabilmente l’allenatore della Primavera Alessandro Agostini, ex difensore rossoblù. Su questo punto si attende ancora una conferma ufficiale del club.

Mazzarri era subentrato a Leonardo Semplici, esonerato dopo tre giornate di campionato. Tre come le partite che mancano alla fine del campionato in cui il Cagliari deve fare di tutto per confermarsi nella massima serie. A partire dal delicatissimo scontro diretto di domenica sul campo della Salernitana, un match che vale una stagione.

Un rapporto mai decollato quello tra la piazza cagliaritana e il tecnico toscano. Un girone d’andata disastroso, squadra penultima con 10 punti e una sola vittoria. Poi qualche segnale incoraggiante e una risalita che ha fatto sperare in una salvezza più tranquilla, quindi il nuovo crollo: sette sconfitte in otto partite che hanno fatto ripiombare i rossoblù nell’incubo. A tre giornate dalla fine il Cagliari è quartultimo con 28 punti, segue con 26 la Salernitana (che ha una partita in meno), poi Genoa e Venezia con 25 e 22. Ora il nuovo allenatore, molto probabilmente Agostini, è chiamato a giocarsi il tutto per tutto in due scontri diretti (a Salerno e a Venezia), con in mezzo l’impegno casalingo contro l’Inter.

L’esperienza di Mazzarri si conclude così dopo otto mesi molto deludenti: su 32 partite solo 6 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte con una media punti di 0,84 per partita.

