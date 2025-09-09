Cagliari, ancora violenza in piazza del Carmine: giovane colpito in faccia con una bottiglia rottaL’uomo in ospedale in codice giallo, è stato coinvolto in una lite tra due senzatetto
Ancora violenza in piazza del Carmine a Cagliari.
Un giovane straniero è stato ferito con i cocci di una bottiglia ed è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.
L'uomo si trovava in piazza insieme ad un connazionale intervenuto per sedare una lite tra un uomo e una donna, due senzatetto che gravitano nella zona. Uno dei due ha afferrato una bottiglia da terra e dopo averla rotta si è scagliato contro i due senegalesi che si trovavano poco distante, ferendo il giovane in pieno volto.
Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della squadra volante e un'ambulanza del 118.
I poliziotti hanno bloccato l'aggressore, il ferito è stato portato al Brotzu: le sue condizioni per fortuna non sono gravi.
(Unioneonline)