Continua la scia di violenza e sangue a Cagliari. Ieri notte in un ristorante del corso Vittorio Emanuele II un cliente é stato aggredito da altre persone presenti nel locale. Probabilmente il tutto é nato per futili motivi. E alla fine sono scappati tutti (tranne il ferito soccorso dal 118) senza pagare il conto.

Secondo la prima ricostruzione degli agenti della Squadra volante, c’è stata una discussione tra le persone - tutti di nazionalità camerunense - sedute a un unico tavolo. Un uomo é stato poi aggredito anche con lancio di sedie e piatti. Gli aggressori sono poi scappati.

Sul posto il personale del 118 per i soccorsi al ferito (che ha riportato lievi lesioni e sette giorni di cura) e gli agenti della Squadra volante per l’avvio delle ricerche dei responsabili dell’aggressione. Il conto di diverse centinaia di euro non é stato pagato. Nel giro di ventiquattr’ore il centro storico di Cagliari é stato teatro così di ben tre episodi finiti nel sangue.

