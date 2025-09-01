Cagliari, al via gli abbonamenti per i parcheggi di piazza Nazzari e via BattistiAperte le procedure online per l'acquisto
Da oggi, lunedì 1 settembre, è possibile richiedere l’abbonamento ai parcheggi in struttura di piazza Nazzari e via Cesare Battisti. A comunicarlo è la società Parkar, che ha aperto le procedure online.
Gli interessati dovranno scaricare il modulo disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione dedicata alla modulistica dei parcheggi in struttura. Il documento, una volta compilato e firmato, dovrà essere inviato esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato sul modulo stesso.
L’assegnazione degli abbonamenti seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino a esaurimento dei posti disponibili. Sul portale Parkar sono inoltre pubblicati i regolamenti per l’utilizzo degli spazi, insieme a tutte le informazioni utili per gli utenti. Per consultare i dettagli e scaricare i moduli: parkar.it/parcheggi/parcheggi-in-struttura.html.
(Unioneonline)