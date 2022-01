Si è presentato nell’hub vaccinale della Fiera a Cagliari per ricevere la prima dose di vaccino, ma i documenti erano quelli di un suo amico no vax.

Un 30enne disoccupato è stato arrestato ieri pomeriggio a Cagliari. Secondo quanto accertato dalla Polizia, un amico no vax gli aveva dato carta d’identità e tessera sanitaria affinché ricevesse il vaccino al posto suo. In cambio gli avrebbe pagato una cena al ristorante.

Sulla carta d’identità era stata sostituita la fotografia con quella del trentenne. Quando è arrivato il suo turno, l’uomo ha fatto vedere i documenti all’infermiera, ma a accanto a lei c’era un poliziotto che si è accorto subito del falso e ha smascherato l’impostore.

Gli agenti della Squadra Mobile, presenti sul posto per assicurare la regolarità delle operazioni e per tutelare il personale sanitario, hanno arrestato il 30enne, un pregiudicato per cui sono stati disposti i domiciliari.

L’uomo deve rispondere dei reati di sostituzione di persona, falsa attestazione di identità a Pubblico Ufficiale e concorso nell’uso del documento falso.

L’amico no vax dell’arrestato, 40enne cagliaritano gestore di un autonoleggio, è stato invece denunciato.

