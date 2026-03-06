È morto il 40enne coinvolto questa mattina nello scontro frontale sulla statale 196 sulla circonvallazione di Villasor.

Salvatore Murru, 40 anni, nato a San Gavino e residente a Quartu, è deceduto durante il trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Troppo gravi le conseguenze dell'impatto della sua Smart contro un minivan condotto da un uomo anziano. Le condizioni del 40enne sono apparse subito disperate: estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, affidato ai sanitari del 118, era stato intubato e portato d’urgenza al Brotzu dove non è mai arrivato. In codice rosso l’altro ferito - non sarebbe in pericolo di vita - che è stato trasferito al Policlinico.

I Carabinieri stanno eseguendo i rilievi planimetrici e tecnici necessari per chiarire con esattezza le cause e la dinamica della tragedia, occupandosi anche della gestione della viabilità: la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e poi riaperta.

