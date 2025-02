Una grossa perdita d'acqua presente da sei mesi. È quanto accade da settembre in via Flavio Gioia, di fronte alla fermata "Chiesa" del Ctm, senza che il problema sia stato risolto. Un disagio per i residenti, ma anche un problema per tutti visti i litri d'acqua sprecati ogni giorno.

La perdita d'acqua in via Flavio Gioia

Durante questo lungo periodo, sia in via Flavio Gioia sia in via Castiglione, c'erano state altre perdite d'acqua che però erano state sistemate entro una settimana dalla loro comparsa. Questa, invece, è sempre presente.

Diversi cittadini hanno più volte segnalato il problema ad Abbanoa con segnalazioni e pec, ma per il momento la perdita rimane.

Nel video, inviato da un lettore, la perdita d’acqua.

(Unioneonline/r.sp.)

