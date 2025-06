Nuova scoperta di droga, e successivo sequestro, in uno dei molti hub di smistamento merci dell’hinterland cagliaritano.

Nel corso di un’ispezione effettuata questa mattina, l’unità cinofila antidroga ha segnalato con decisione un pacco del peso di poco superiore ai venti chilogrammi. Su autorizzazione del magistrato di turno, il collo è stato aperto: all’interno ben 170 panetti di hashish, accuratamente suddivisi in blocchi da cinque, avvolti in contenitori termosaldati e successivamente confezionati sottovuoto. Le modalità di confezionamento appaiono del tutto analoghe a quelle già rilevate nei sequestri dei giorni precedenti.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e sarà analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Investigazioni Scientifiche per determinarne il peso esatto, la qualità e la composizione. Anche in questo caso, mittente e destinatario risultano fittizi; gli investigatori del Nucleo Investigativo stanno acquisendo i dati di tracciamento elettronico, la documentazione di viaggio e le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’hub di partenza per ricostruire la filiera logistica e identificare i responsabili della spedizione.

I controlli continueranno a tappeto, anche nei prossimi giorni, nei centri di deposito degli spedizionieri e lungo le principali direttrici di arrivo e partenza delle merci. Le indagini proseguono per chiarire le modalità con cui simili carichi vengono immessi nel circuito della logistica commerciale.

