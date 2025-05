Oltre 300 panetti di hashish, confezionati sottovuoto e nascosti all’interno di due pacchi per le spedizioni, sono stati sequestrati all’alba dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari durante i controlli in un centro logistico della città metropolitana. Il carico, che supera i 40 chili, era già stato etichettato e pronto per essere smistato verso altre destinazioni della Sardegna.

A far scattare l’allarme è stata la segnalazione decisa dei cani antidroga delle unità cinofile, che hanno indirizzato i militari verso i pacchi sospetti. L’apertura dei due colli, dopo l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, ha svelato il contenuto: lo stupefacente era confezionato con cura e avvolto in strati di plastica termosaldata.

La sostanza è stata immediatamente posta sotto sequestro e sarà sottoposta agli accertamenti tecnici del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Investigazioni Scientifiche, che ne determinerà il peso esatto, la purezza e il livello di tossicità. Nel frattempo, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno acquisito tutta la documentazione relativa alla spedizione, inclusi dati di tracciamento elettronico e i dati relativi al punto di spedizione. Le prime verifiche hanno già permesso di accertare che sia mittente che destinatario risultano fittizi. L’operazione arriva dopo il recente ritrovamento di un ingente quantitativo di cocaina nascosto in un subwoofer, scoperto durante un intervento per allarme bomba a Elmas.

