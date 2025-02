«Viola il contratto, la delibera di nomina di Pietro Antonio Macciò come direttore sostituto della Chirurgia ed Endoscopia Interventistica Toracica del Businco è da annullare».

Era nell’aria, ora è finita su carta la presa di posizione dei medici contro il provvedimento dei vertici dell’Arnas Brotzu che ha assegnato l’incarico rimasto vacante a causa della rinuncia, dopo appena un mese, di Paolo Albino Ferrari: un dietrofront, quello del medico, che sarebbe derivato da dissidi insanabili con la direzione aziendale. A chiedere lo stop alla nomina di Macciò sono tutti i sindacati dei medici. Il documento è firmato da Cesare Iesu (Aaroi Emac), Susanna Montaldo (Anaao), Myriam Pastorino (Cgil Medici Fp), Luigi Mascia (Cimo), Gisella Carrucciu (Fassid), Carlo Cabula (Fesmed), Maria Luisa Boi (Uil Fpl), Piergiorgio Fiori (Cisl Medici).

La delibera, scrivono, è «non corrispondente ai dettami contrattuali». La nomina «appare del tutto in contrasto» con il contratto nazionale «che norma le procedure di sostituzione del Direttore di struttura complessa nel caso di vacanza per cessazione del rapporto di lavoro».

È previsto che per individuare i direttori facenti funzione si attivi una procedura di selezione «prioritariamente all’interno alla stessa struttura» e, in subordine, si debba attivare «analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell’ambito del dipartimento o distretto di appartenenza».

Non solo: i sindacati sottolineano che alla selezione vinta da Ferrari (che poi ha lasciato) «abbiano partecipato altri dirigenti medici della stessa struttura idonei a ricoprire l’incarico». Quindi si poteva attingere da quella graduatoria.

In ogni caso, è l’accusa, il contratto «non prevede in alcun modo la possibilità di attribuire l’incarico di sostituto al direttore di dipartimento, che in questo caso non appartiene alla medesima disciplina». Quindi «la nomina in oggetto appare del tutto illegittima, con l’aggravante di determinare un danno, sia professionale che economico, nei confronti dei dirigenti medici della struttura».

I medici minacciano di adire le vie legali se la loro richiesta dovesse rimanere senza risposta.

