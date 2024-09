Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiViCa 2024, contesta il sistema di raccolta differenziata in uso a Cagliari. Con un post su Facebook, l’avvocato ha mostrato una serie di mastelli e di buste di rifiuti abbandonati in strada all’inizio di via San Giovanni, nel quartiere Villanova, e non ritirate. Una zona centralissima, dove peraltro dalla scorsa settimana c’è una transenna che impedisce l’ingresso per le auto da piazza Marghinotti.

«Benvenuti a Cagliari "città limpia"!» il post di Farris. «Così si presenta, alle h 13.30, l'ingresso (chiuso al traffico) di via San Giovanni, a fianco di piazzetta Marghinotti. Viene smentito il mito sbandierato a più riprese dall'Assessora con delega all'aliga, secondo cui non si possono ripristinare le isole ecologiche perché gli evasori della TARI abbandonerebbero in prossimità i sacchetti. Buon inizio di settimana a tutte e a tutti».

Farris, nelle scorse settimane, aveva già contestato il sistema in vigore: «Siamo contro i mastelli, un sistema estremamente oneroso che comporta una Tari spropositata e costringe tanti cagliaritani a tenerli in ambienti ristretti, con scarsa igiene, e che non contribuisce al decoro della città», aveva detto.

© Riproduzione riservata