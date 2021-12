Prende il via domani alla Fiera di Cagliari il ricco programma di eventi natalizi. Ci sarà Babbo Natale pronto a incontrare i bambini per ascoltare le loro richieste e i desideri. Ma altre proposte, a cura del Comune e della Camera di Commercio si svolgeranno nei quartieri periferici, da Pirri a Sant’Elia.

Nei padiglioni di viale Diaz verranno proiettate scene natalizie sulle pareti e ci saranno i cannoni sparaneve. Si potrà inoltre salire a bordo di un vero e proprio galeone messo a disposizione dal Comando Militare dell'Esercito e degustare i piatti preparati con le cucine da campo della Brigata Sassari dagli operatori cagliaritani, per l'occasione vestiti da bucanieri. Inoltre, per la prima volta in Italia, saranno esposti i quadri dell'Hotel Rigopiano, l'albergo abruzzese travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, una tragedia in cui morirono 26 persone.

E, ancora, esposizioni di artigianato sardo, e le giostre.

Gli eventi in Fiera proseguiranno fino al 12 dicembre e riprenderanno da giovedì 16 a domenica 19.

Gli appuntamenti nelle piazze, invece, saranno replicati, sempre di mattina, il 23 dicembre in piazza Italia a Pirri, il 26 in piazza Giovanni e il 28, ultima data della manifestazione, nel piazzale del Lazzaretto di Sant'Elia.

