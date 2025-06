Brutto incidente nella notte a Pirri: per cause da accertare si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo su due ruote, accompagnato in ospedale dal 118 con assegnato un codice rosso.

Secondo la prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, l’incidente é avvenuto in via Pontida attorno a mezzanotte e mezza. Dopo lo scontro il conducente della moto é stato soccorso dal 118 e portato d’urgenza al Brotzu per un trauma toracico e diverse fratture.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti hanno svolto i rilievi per accertare eventuali responsabilità e ricostruire la dinamica.

