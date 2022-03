È atterrato a Elmas nel primo pomeriggio di oggi il Boeing 737-800 di AlbaStar con a bordo un secondo gruppo di famiglie ucraine arrivate con l’Unione Parlamentare guidata dal deputato Ugo Cappellacci e dal console Anthony Grande. Le 45 persone – donne e bambini – verranno ospitate in comunità e famiglie in Sardegna.

Il ponte aereo tra Bucarest e Cagliari è stato possibile grazie alla disponibilità del ministero della Difesa.

In campo anche l'Esercito con i militari del Reggimento logistico della Brigata "Sassari'” che hanno effettuato le operazioni di sbarco dei rifugiati (tra di loro quattordici minori) e di tracciamento dei bagagli.

A Olbia invece è approdata la nave proveniente da Livorno su cui ha viaggiato la carovana di Rete Anas Soccorso Sardegna che ha portato medicinali al confine tra Polonia e Ucraina, dove ha prelevato 21 sfollati (12 donne e 9 bambini) alcuni dei quali sono stati accolti in famiglie della Gallura e del Sassarese. Altre sei persone saranno ospitate al dopolavoro ferroviario di Cagliari, sede del reparto logistico dell'associazione per le missioni in Ucraina: la prossima missione è programmata per sabato.

