Un re della moda con il suo regno galleggiante. Il 2 agosto 2023 Giorgio Armani ha fatto tappa a Cagliari, attraccando con il suo Main, il celebre yacht color verde scuro che da anni fa girare la testa in ogni porto del Mediterraneo.

L’imbarcazione, lunga oltre 65 metri e dallo stile minimalista e inconfondibile, aveva ormeggiato al Molo Ichnusa per una breve sosta tecnica.

Lo stilista era arrivato in città a metà mattina, lontano dai riflettori e con la consueta discrezione. Niente ristoranti di lusso o passerelle: per il pranzo aveva scelto un menù preparato da un ristorante della Marina e servito direttamente a bordo. Poche ore di relax, poi nel pomeriggio la ripartenza verso nuove rotte.

Lo yatch di Giorgio Armani al Molo Ichnusa di Cagliari.

Il Main, progettato dallo studio Nauta e costruito dai Cantieri Codecasa, è diventato negli anni una vera icona del mare: linee essenziali, interni in legno e acciaio, e uno stile che riflette a pieno l’estetica Armani. Non era raro che il designer scegliesse la Sardegna come tappa estiva, ma la sua comparsa nel sud dell’Isola, al Molo Ichnusa aveva comunque attirato la curiosità dei passanti, molti dei quali avevano immortalato lo yacht con una foto ricordo.

