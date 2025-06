Marco Atzeni, presidente della Lamarck Assistance Onlus, è ancora sotto shock per il doppio incendio che ha distrutto due ambulanze dell’associazione la notte scorsa a Cagliari e a Quartucciu.

«Non ho nemmeno avuto il tempo di realizzare – spiega – ho appreso la notizia dai siti online, poi sono andato a Quartucciu e ho saputo dell’altro incendio a Cagliari».

Per Atzeni si tratta di un attentato: «Due incendi simultanei, nello stesso orario. Sembra siano stati usati ordigni incendiari, anche se aspetto la conferma dai vigili del fuoco».

Riguardo a eventuali sospetti: «Non ho mai avuto problemi con nessuno», afferma. E respinge con forza le voci su presunti debiti della Onlus: «Non risulta nulla. Come tutti abbiamo mutui e leasing, ma non debiti. Non tutti possono permettersi di comprare un’ambulanza pagando in contanti».

Un dettaglio rilevante: i mezzi distrutti non erano coperti da assicurazione contro gli incendi. Ora resta un solo mezzo operativo, attualmente in officina, mentre le indagini dei carabinieri sono in corso.

(Unioneonline)

