Allerta maltempo a Cagliari, resteranno aperti gli uffici giudiziari del Tribunale“Giustificati” i dipendenti che non riusciranno a raggiungere il posto di lavoro. Per imputati, testimoni e difensori valuteranno i giudici caso per caso
Gli uffici giudiziari del Tribunale di Cagliari resteranno aperti, ma saranno considerati “giustificati” i dipendenti che non riusciranno a raggiungere il posto di lavoro nel caso dovessero esserci effettivamente i forti temporali previsti per le prossime ore.
Lo ha comunicato il presidente del Tribunale di Cagliari, Vincenzo Amato, che nelle prossime ore formalizzerà una direttiva ufficiale per il personale.
L’impedimento di imputati, testimoni e difensori che non possano partecipare alle udienze sarà invece valutato dai giudici d’udienza in riferimento alle situazioni concrete.