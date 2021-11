La stagione estiva dello scalo di Cagliari si chiude con un ottobre da record. I passeggeri, nel mese appena trascorso, sono stati oltre 321mila, con un + 106% di crescita rispetto allo stesso mese del 2020, dato che si avvicina ai livelli espressi nel 2019.

Il consuntivo, in termini di traffico, nei mesi di picco della stagione estiva è del tutto soddisfacente: da giugno a ottobre sono stati circa 1.950.000 i passeggeri che hanno scelto l'aeroporto di Cagliari come punto di approdo o di partenza per le proprie vacanze, anche grazie all'ampia offerta messa in campo dalla Sogaer, con 85 destinazioni servite tra nazionali e internazionali.

Sulla scorta del positivo andamento estivo la programmazione per la stagione invernale 2021/22, avviata il 31 ottobre, prevede un'offerta rinnovata con 38 collegamenti di linea di cui 27 nazionali e 11 internazionali, per un totale di 33 destinazioni servite.

Di buon auspicio per l'avvio della stagione invernale sono i dati relativi al Ponte di Ognissanti, che ha visto transitare all'aeroporto di Cagliari, tra il 29 ottobre e il 2 novembre, circa 51mila passeggeri.

(Unioneonline/v.l.)

