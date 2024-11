Lo sfogo arriva da Adriano Deidda, autista Ncc a Cagliari, che parla di un caos legato ai numeri di volo assegnati da Aeroitalia.

Quale sarebbe il problema? I voli Aeroitalia, spiega Deidda a UnioneSarda.it, «sono previsti con un numero, che poi però cambia con la partenza». Il risultato? Parenti e autisti che magari devono andare a prendere i viaggiatori in aeroporto non hanno evidenza dai “terminali” solitamente utilizzati, come flightradar24 o quello di Sogaer, del volo di cui sono in attesa, con la conseguenza che rischiano di mancare l’appuntamento previsto o che addirittura si preoccupano, dal momento che il volo che attendono risulta scomparso da ogni strumento di tracciamento.

«Questa mattina – spiega Deidda – nuovo caos qui a Elmas perché il volo in arrivo alle 10.40 da Linate è partito con un numero diverso da quello previsto. E in molti si chiedevano che fine avesse fatto». «Stanco di questa situazione – ha poi proseguito Deidda – mi sono rivolto allora allo sportello di Enac ad Elmas. E qui la beffa: mi hanno detto che per segnalare il problema avevano bisogno di una lettera, accompagnata da evidenze del disservizio alla mano, mandata e firmata da me. Ma non dovrebbe essere Enac a verificare quanto affermo segnalando poi l’accaduto alla compagnia?».

«In tanti anni di servizio come Ncc qui in aeroporto a Cagliari – conclude Deidda – non mi era mai capitata una situazione di questo tipo. Mi auguro Aeroitalia si muova per risolvere questo problema, che ci mette in grossa difficoltà».

