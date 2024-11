Una notte da incubo causa nebbia. È quella che hanno vissuto i passeggeri del volo Ryanair partito da Milano che sarebbe dovuto atterrare alle 23 ad Alghero: arrivato a ridosso del Riviera del Corallo, però, l’aereo ha fatto rotta verso Cagliari a causa della scarsa visibilità sulla cittadina catalana.

«Si sono attivati per il trasferimento di una parte dei passeggeri con bus, minivan e taxi con tutto il disagio creato. L'ultimo bus è arrivato da Olbia alle 5 del mattino con partenza alle 5.30», racconta Giuseppe Diego Laudadio, che era a bordo. E prosegue: «Siamo rimasti in aeroporto con bar chiusi, bancomat dei distributori di bibite non funzionanti così come le prese di ricarica dei telefonini. Dato l' orario nessun mezzo pubblico alternativo».

Poche e confuse le informazioni da parte della compagnia «se non uno stringato Sms che informava che in 40 minuti avrebbero risolto il problema. La maggior parte di noi», prosegue il passeggero, «ha perso la giornata lavorativa e non abbiamo avuto alcuna informazione su chi potesse certificare sia l' orario di partenza in bus che quello di arrivo su Alghero».

La conclusione è amara: «Non mi era mai capitata una cosa del genere».

