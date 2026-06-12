Ci sarebbe un problema tecnico all’origine della partenza in ritardo di un aereo della compagnia Aeroitalia che sarebbe dovuto decollare alle 12 e 40 da Roma Fiumicino verso l’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Succede durante la fase di decollo. A testimoniarlo è un passeggero a bordo: «L’aereo ha interrotto la fase di decollo – spiega – a causa di un’anomalia tecnica ai computer di bordo riscontrata durante la corsa in pista. A comunicarlo è stato lo stesso comandante subito dopo il tentativo di decollo. L’aeromobile si è fermato ed è successivamente rientrato al gate».

Non solo. «Siamo restati per una decina di minuti senza aria condizionata – prosegue il passeggero - perché hanno staccato completamente la corrente per consentire ai tecnici di effettuare le necessarie verifiche».

Il volo XZ02341 è infine partito alle 13.40. Pochi i dettagli forniti dall’ufficio stampa della compagnia: «L’aereo è in movimento dallo stand in testata pista per il decollo». Nessuna comunicazione ufficiale in merito ai problemi tecnici segnalati a bordo.

L’episodio si aggiunge alla lista di ritardi accumulati nelle ultime settimane e che avevano portato l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca a convocare il comitato di monitoraggio del trasporto aereo per chiedere il rispetto degli obblighi previsti dal contratto di continuità territoriale.

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