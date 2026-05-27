A seguito degli esiti del monitoraggio eseguito dall'assessorato dei Trasporti, «rilevati i ritardi e le cancellazioni di alcuni voli operati da Aeroitalia in regime di continuità territoriale e i conseguenti disagi segnalati all'Urp della Regione Sardegna», l'assessora Barbara Manca ha convocato il comitato di monitoraggio del trasporto aereo, in programma per il pomeriggio di domani, giovedì 28 maggio.

«L'incontro sarà l'occasione per richiamare formalmente la compagnia al pieno rispetto degli obblighi previsti dal servizio sottoscritto con la Regione Sardegna nell'ambito degli oneri di servizio pubblico (Osp)», fa sapere la Regione in una nota.

«È necessario ricordare con chiarezza che la continuità territoriale non rappresenta un semplice servizio commerciale di trasporto aereo, ma un vero e proprio servizio pubblico essenziale, costruito per garantire ai residenti e alle categorie equiparate la certezza dello spostamento da e verso la Sardegna - dichiara l'assessora Manca - Una certezza che, in alcuni episodi registrati nelle ultime settimane, è purtroppo venuta meno, generando disagi e difficoltà per i passeggeri».

La convocazione del comitato di monitoraggio fa seguito alle numerose interlocuzioni già avviate dall'assessorato nei confronti della compagnia aerea. «La Regione continuerà a vigilare con la massima attenzione affinché il diritto alla mobilità dei sardi venga pienamente tutelato e affinché il servizio di continuità territoriale risponda concretamente alle finalità pubbliche per cui è stato costruito», conclude l'assessora.

(Unioneonline/A.D)

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