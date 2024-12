Si terrà lunedì 23 dicembre a partire dalle 16 (e fino a tarda sera) all’Exmè di via Sanna a Pirri il “Natale di TiAbbraccio”, la distribuzione speciale per le famiglie che si rivolgono durante tutto l’anno a Domus de Luna per ricevere cibo, vestiti e prodotti per i bimbi più piccoli.

«Proprio per questi ultimi è pensata la festa di Natale con giochi, musica e con Babbo Natale a donare regali e panettoni, per tutti», spiega Guglielmina Boero, presidente della Cooperativa Exmè.

Al termine della distribuzione è in programma anche l’estrazione di 50 piccoli fortunati che vinceranno una bicicletta, donata anche questa da chi - privati, associazioni e aziende - ha voluto partecipare a questo momento di vero Natale a favore delle tante famiglie con bambini in condizioni di povertà assoluta.

«Chi sta male, spesso durante le feste sta ancora peggio – aggiunge Ugo Bressanello, Presidente di Domus de Luna - Anche quest’anno Domus de Luna sta cercando di rendere il Natale più buono e più giusto, dando una mano alle migliaia di famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno trovato in TiAbbraccio un sostegno vero. All’Exmè di Pirri e nel Non Negozio di Quartu chiudiamo l’anno con migliaia di abbracci e sorrisi».

Si tratta di un’attività che durante l’anno raggiunge oltre 8mila persone, tra cui 350 piccolissimi, sotto i 3 anni: numeri che chiedono una risposta strutturale, per un’emergenza che non è più tale.

(Unioneonline)

