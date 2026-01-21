Non è semplice far appassionare alla matematica già soltanto tra le mura scolastiche, ma c'è chi della divulgazione ne ha fatto il suo compito: tra questi anche Vincenzo Mauro, che sbarca a Cagliari per due incontri giovedì 22 e venerdì 23. Docente di statistica all'ateneo di Macerata e celebre sui social con i brevi video divulgativi di "3minuticolprof", Mauro sarà ospite della Fondazione Siotto di via dei Genovesi 114 con la presentazione dell'ultimo libro e uno spettacolo.

Alle 17:30 di giovedì il docente esordirà alla Fondazione in un dialogo con il direttore Francesco Accardo, esponendo al pubblico "I numeri non ingannano (quasi) mai", il suo più recente testo edito per Longanesi. In esso, Mauro racconta ai lettori enigmi e curiosità della statistica, fra teoremi discussi, scienziati privi di deontologia ed esperimenti bizzarri.

Seguirà alle 21 del giorno dopo lo spettacolo "Storie a caso", ossia quelle di uomini e donne di scienza il cui impatto sul mondo è stato enorme, grazie al loro genio tanto quanto alle loro fragilità. Un inedito sguardo sull'umanità non così distante di quei grandi intelletti che hanno fatto la storia, in movimento fra intuizioni, ordinarie gesta e dettagli biografici.

