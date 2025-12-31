Il palco è allestito, le artiste sono sbarcate in città. A Cagliari è tutto pronto per il Capodanno e la festa in piazza organizzata dal Comune.

«Con immenso piacere torno in terra sarda per festeggiare l’ultimo dell’anno insieme a voi. Lo scorso anno la meravigliosa Nuoro e quest’anno ringrazio Cagliari per l’ospitalità e per questo Capodanno carico di energia con un cast artistico tutto al femminile»: questo il messaggio di Giusy Ferreri, che offrirà lo spettacolo clou della serata di San Silvestro.

La scaletta ufficiale dell’evento: alle 21,30 sale sul palco Luvi, alla 22,10 c’è Mimi. Ferreri inizierà a cantare alle 22,40. E cinque minuti dopo il conto alla rovescia irromperà il sound di Myss Keta. Dall’una casse per Ghetto Milkshake.

Lo spettacolo andrà in scena nella parte alta del Largo Carlo Felice. Sarà possibile accedere, fanno sapere dall’organizzazione, da via Roma, via del Mercato vecchio, via Mameli e via Dettori.

(Unioneonline)

