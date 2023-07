Una serata speciale per 920 persone, che cenano all'aperto in piazza del Carmine nella prima edizione a Cagliari (e in tutta la Sardegna) della Cena in bianco. Si tratta di un evento organizzato dalla Pro Loco di Cagliari col patrocinio del Comune, del tutto gratuito e con partecipazione volontaria, che ha riempito la piazza con quasi un migliaio di cagliaritani, che vestiti per intero di bianco hanno portato da casa tutto l'occorrente: sia quello per la cena (sedie, tovaglie, bicchieri, candele e stoviglie, anch'esse soltanto bianche e col divieto di utilizzare carta e plastica) sia il cibo e le bevande.

«Promuove l'eleganza, la convivialità e lo stare assieme», il messaggio del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, uno dei partecipanti alla cena. Alle 19 sono stati aperti i due ingressi, lato via Roma e lato via Maddalena, alle 20.30 il via all'evento: durerà sino alle 23, mentre entro mezzanotte la piazza dovrà essere liberata riportando tutto a casa e senza lasciare rifiuti.

A presidiare la zona, oltre ai volontari, anche venti agenti della Polizia Municipale per garantire l'ordine pubblico.

