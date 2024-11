Si terrà sabato 16 novembre dalle 10 alle 13 nella Sala convegni dell’Associazione della Stampa Sarda il corso di formazione dal titolo “Uffici stampa nell’era digitale”. Dopo i saluti della Presidente dell’Associazione della Stampa Sarda Simonetta Selloni e del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Francesco Birocchi, è previsto l’intervento di Andrea Albanese, social media marketing manager e digital communication advisor.

L’iniziativa - organizzata dal sindacato dei giornalisti e dal GUS Sardegna, il gruppo di specializzazione dei giornalisti degli uffici stampa presieduto da Sergio Nuvoli - affronterà le profonde trasformazioni che la professione giornalistica e, in particolare, il lavoro degli uffici stampa, hanno subito con l’avvento dei nuovi strumenti digital e social. Questi strumenti, inizialmente percepiti come novità, si sono consolidati nel tempo, ma il loro costante e rapido sviluppo impone agli addetti stampa di affrontare sfide sempre più complesse e articolate, richiedendo una continua evoluzione delle competenze.

«In un contesto in cui le tecnologie digitali cambiano rapidamente, è fondamentale per gli addetti stampa adattare il messaggio e i contenuti da trasmettere – spiega il Presidente del GUS, Sergio Nuvoli - assicurando che questi giungano in maniera efficace e competitiva a un pubblico sempre più ampio e variegato». Le piattaforme social, infatti, hanno modificato la platea di riferimento, che non è più composta unicamente da giornalisti e giornaliste, ma sempre più da utenti finali. Questo cambiamento esige anche un’attenzione crescente alla qualità dei materiali multimediali da offrire alle redazioni, arricchendo il tradizionale comunicato stampa con contenuti innovativi e di valore.

«Per questo abbiamo chiesto ad Andrea Albanese – aggiunge Nuvoli – di tenere un corso non solo per esaminare le nuove opportunità offerte agli uffici stampa, ma anche per fornire strumenti pratici, strategie e metodi utili per migliorare la gestione professionale delle piattaforme social legate al proprio lavoro, garantendo così un approccio sempre più efficace e integrato». Cinque i crediti (deontologici) che saranno assegnati ai partecipanti.

Al termine del corso si svolgerà la premiazione dei vincitori e delle vincitrici del “Premio Giornalismo sardo – L’Addetto stampa dell’anno”.

Andrea Albanese è Social Media Marketing Manager & Digital Communication Advisor. Project Manager. Docente. Linkedin & Artificial Intelligence Specialist. Attualmente è CEO di WMM, docente a contratto Università LIUC. E’ stato docente a contratto delle Università: IUSVE, Cattolica, Bicocca, Verona, Statale Milano, SDA Bocconi, LUISS Business School, Business School de IlSole24Ore, CUOA Business School, CUI (Centro Universitario Internazionale). Ha condotto alcune importanti ricerche sull’utilizzo dei Social Media in azienda per SDA Bocconi e SNID (Social Network Influence Design) Master Poli.Design del Politecnico di Milano, di cui è stato anche docente e membro del comitato scientifico; Organizzatore del ‘Social Media Marketing Day Italia’ #SMMdayIT (espressione delle communities di oltre 40.000 professionisti in area social e digital). Fondatore del ‘Centro di Competenza Permanente Social e Digital’ a Milano. All’interno delle aree di riferimento conduce attività di ricerca, formazione e consulenza per aziende private ed organizzazioni ed istituzioni pubbliche.

