Il Palazzo del Consiglio regionale, questa sera, sarà illuminato da luci di colore azzurro, rosa e bianco (i colori della bandiera della comunità trans) in occasione del Transgender Day of Remembrance.

La richiesta è stata fatta dall’associazione sarda Queer di Cagliari in memoria delle vittime della trans fobia e a sostegno della visibilità e della dignità delle persone trans.

Il Transgender Day of Remembrance, celebrato il 20 novembre, fu introdotto in memoria di Rita Hester, il cui omicidio nel 1998 portò alla nascita del progetto web Remembering Our Dead e, l’anno seguente, a una veglia a lume di candela a San Francisco. Da allora l’iniziativa si è ampliata fino a includere commemorazioni in centinaia di città in tutto il mondo.

