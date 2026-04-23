Burcei, domenica la festa per il trentennale della Confraternita misericordia
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Domenica sono in programma i festeggiamenti per il trentesimo anniversario della “Confraternita Misericordia” di Burcei. Alle 11 appuntamento nella sede di via Progresso, da cui partirà (alle 11.30) la processione sino alla chiesa, dove verrà celebrata la messa. A seguire un momento conviviale nel salone di via Progresso.
“Servire con gioia, aiutando chi ha bisogno”, è il pensiero che anima i volontari e l’iniziativa. “Nei piccoli gesti di solidarietà, nasce una speranza nuova per tutti. Il vostro servizio al prossimo, senza riserve né esitazioni, è luce nel mondo”.
(Unioneonline)