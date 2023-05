l’intervista

Bertolotti (Confcommercio): «Con gli aeroporti ai privati a rischio l’industria turistica»

L’imprenditore dice no alla privatizzazione dello scalo di Cagliari: «A F2i basterebbe ridurre il traffico aereo per un paio d’anni per mettere in ginocchio hotel, ristoranti e stabilimenti balneari e poi comprarli»