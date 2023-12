Cento Golden Card in palio, per chi si recherà a donare il sangue nei centri Avis di Cagliari e del Medio Campidano durante il periodo festivo. È l'iniziativa Dona&Vinci, progetto voluto dall'Avis Regionale Sardegna e dall'Avis Provinciale di Cagliari, che mette in palio le carte individuali che prevedono un giro gratuito su tutte le giostre del luna park Wonderland, che sarà inaugurato sabato alle 16.30 e resterà aperto fino al 7 gennaio in via San Simone nel centro commerciale I Fenicotteri a Santa Gilla, più un ingresso alla pista di pattinaggio.

A presentarlo, stamattina nel parco divertimenti pronto ad accogliere il pubblico, il presidente dell’Avis Regionale Vincenzo Dore, il presidente dell’Avis Provinciale di Cagliari Antioco Dessì, l’assessora comunale alle Pari opportunità Stefania Loi, la referente del centro commerciale I Fenicotteri Nadia Mombelli e la portavoce del parco divertimenti Rossella Duville. «L'obiettivo è avvicinare i giovani alla donazione», spiega Dore.

«Questa è un'iniziativa molto importante, proprio perché il parco sarà frequentato molto dalle generazioni più giovani. Noi puntiamo ad avere l'autosufficienza dalle donazioni, con questo progetto si può dare un input ad altri eventi e manifestazioni». Le Golden Card saranno sorteggiate, indicativamente ogni settimana, fra tutti i donatori di Cagliari e del Medio Campidano che si presenteranno in questo periodo festivo. «Facciamo la nostra parte, dando in premio a chi si dona la possibilità di poter accedere gratuitamente a tutte le attrazioni presenti al Wonderland», afferma Duville.

