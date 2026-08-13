Trasporto pubblico sugli autobus gratis sino ai 14 anni di età. È questa la nuova misura approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessora dei Trasporti Barbara Manca, che estende in maniera significativa l'attuale regime di gratuità, oggi previsto per i bambini di età inferiore ai 6 anni accompagnati da un adulto.

L'obiettivo della Regione è duplice: da una parte offrire un sostegno concreto alle famiglie, dall'altra incentivare fin da giovani l'utilizzo del trasporto pubblico e contribuire alla diffusione di una mobilità più sostenibile.

«Portare la gratuità fino ai 14 anni significa intervenire concretamente sulla vita quotidiana delle famiglie e, allo stesso tempo, investire sul futuro del nostro sistema di mobilità - spiega l'assessora Manca -. Vogliamo che bambini e ragazzi possano familiarizzare con il trasporto pubblico fin da piccoli e che questi mezzi diventino sempre più una scelta naturale per gli spostamenti quotidiani».

La misura riguarda i servizi di trasporto pubblico locale terrestre di linea e supera l'attuale disciplina, che limita la gratuità ai bambini sotto i 6 anni e prevede specifiche condizioni nel caso di più minori accompagnati. «Il trasporto pubblico non è soltanto una questione di collegamenti - prosegue Manca -. È anche uno strumento di inclusione sociale e di sostegno alle famiglie. Gli spostamenti per andare a scuola, praticare sport, partecipare ad attività culturali o semplicemente muoversi all'interno del proprio territorio rappresentano una parte importante della quotidianità di bambini e ragazzi. Ridurre il costo di questi spostamenti significa rendere più accessibili le opportunità e, contemporaneamente, incentivare comportamenti di mobilità più sostenibili».

(Unioneonline)

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