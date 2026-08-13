L’Arma dei carabinieri celebra il 31° anniversario della strage di Chilivani. Domenica 16 agosto alle ore 9 a Ozieri, in località Perde Sèmene, avrà luogo la cerimonia di commemorazione del sacrificio dei carabinieri Ciriaco Carru e Walter Frau, caduti il 16 agosto del1995 in uno scontro a fuoco con una banda di criminali, mentre tentavano di sventare un assalto a un furgone portavalori.

I due militari intercettarono un'autobetoniera rubata ferma sul ciglio della strada e fermarono il conducente. Si trovarono improvvisamente di fronte alla banda armata appostata per la rapina e persero la vita in una violenta sparatoria. Ciriaco Carru, 32 anni di Bitti, e Walter Frau, 29 di Ossi, decorati con la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria, sono ricordati come simbolo di coraggio e sacrificio nella lotta alla criminalità in Sardegna.

L’agguato si verificò intorno alle 15.30 quando i due carabinieri, entrambi in servizio al Nucleo radiomobile, rintracciano un’autobettoniera con all’interno diverse armi da fuoco, oltre ad un’auto rubata e fermano il conducente.

All’improvviso i due militari vengono colpiti alle spalle da colpi di Kalashnikov esplosi da altri banditi. Ne seguirà un violento conflitto a fuoco in cui furono uccisi entrambi i carabinieri.

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