Rinnovato, oggi a Sassari, il tradizionale rito del brindisi augurale tra il sindaco e i suoi predecessori.

Un momento condiviso in prossimità della Faradda e che ha visto, stamattina a Palazzo Ducale, il primo cittadino Giuseppe Mascia accogliere gli ex sindaci per un brindisi e il consueto “a zent’anni”.

Hanno raccolto l'invito Giacomo Spissu, Franco Borghetto, Anna Sanna, Gianfranco Ganau e Nanni Campus, mentre Fausto Fadda e Nicola Sanna non hanno potuto essere presenti.

Si tratta di un gesto simbolico con cui si formula assieme l’augurio di un futuro migliore per Sassari, a 24 ore dall’inizio della Festha Manna, l’evento identitario per eccellenza del capoluogo turritano.

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