Puntano sulla scuola e sul decoro urbano il sindaco di Nurri Roberto Cancedda e la sua giunta. Sono stati già stanziati 200.000 euro per il rifacimento del tetto della scuola secondaria di primo grado e Scuola dell'infanzia.

In concomitanza sono stati effettuati vari incontri con i professionisti e i funzionari regionali per procedere celermente con il progetto Iscol@. Al via anche il piano straordinario di pulizia del paese.

«Gli studenti e la sicurezza degli edifici scolastici», ha detto il primo cittadino, «sono la priorità e l'obiettivo principale è garantire un avvio sereno e in totale sicurezza del prossimo anno scolastico. Infatti è stato avviato un coordinamento diretto con la dirigente scolastica per individuare e intervenire più rapidamente sulle criticità».

A settembre partirà il piano che prevede il potenziamento immediato del servizio di spazzamento stradale nelle vie del centro e delle periferie. Il piano prevede la pulizia approfondita delle strade, dei Parchi e delle aree verdi pubbliche, oltre alla rimozione straordinaria dei cumuli di rifiuti abbandonati nelle zone campestri dove sono state riscontrate le maggiori criticità.

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