L'appuntamento è alle 6 del mattino di domenica, quando il sole sorgerà sulla spiaggia portotorrese di Balai. A salutare la giornata sarà il concerto speciale di Mauro Mibelli con una chitarra a doppio manico unica al mondo, realizzata dal liutaio Antonello Saccu. Dopo l'anteprima di Orani, parte l'edizione numero 26 di Musica sulle Bocche, il festival internazionale diretto da Enzo Favata.

Protagonista del concerto sarà Mauro Mibelli, chitarrista e compositore sardo che presenterà il progetto Storia di due uomini ed un pezzo di legno, un racconto musicale nato dall’incontro con il liutaio Antonello Saccu e dalla creazione di una straordinaria chitarra a doppio manico.

Grazie ad amici comuni, Mibelli e Saccu si incontrano e decidono di collaborare alla costruzione di uno strumento unico al mondo: una chitarra a doppio manico. Da quel momento prende forma una storia destinata a cambiare la vita di entrambi. Dallo strumento nascono nuove possibilità espressive, sonorità inedite e composizioni intense e profonde, nelle quali ricerca musicale, memoria personale e cultura mediterranea si intrecciano.

All’alba di Musica sulle Bocche, Mibelli porterà questa storia sul palco affidandola alle chitarre, alla chitarra a doppio manico e al liuto cantabile, in un concerto particolarmente affine allo spirito del festival: musica capace di dialogare con i luoghi, con le storie delle persone e con il paesaggio.

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