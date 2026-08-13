L’estate culturale di Pula si arricchisce di tre nuovi appuntamenti dedicati alla storia e all’archeologia. Il museo archeologico di Pula propone la rassegna “Alla scoperta del Museo Patroni – Racconti guidati alla scoperta del mondo antico”, un ciclo di visite tematiche pensato per valorizzare il patrimonio storico del territorio attraverso racconti e approfondimenti.

Il primo appuntamento è in programma domani e sarà dedicato alla “Tecnologia – L’ingegno degli antichi”, un viaggio alla scoperta delle soluzioni, delle tecniche e delle conoscenze sviluppate dalle civiltà del passato.

Si prosegue mercoledì 19 agosto con “Il mondo dei morti – Riti e usanze in ambito funerario”, un approfondimento sulle pratiche, le credenze e i rituali legati alla morte nel mondo antico.

L’ultimo incontro è previsto domenica 30 agosto, con “Ceramica – L’arte di plasmare l’argilla”, dedicato a una delle più antiche forme di artigianato e alle tecniche utilizzate per trasformare l’argilla in oggetti di uso quotidiano e manufatti di pregio.

Un’occasione per conoscere da vicino le testimonianze custodite dal museo e comprendere, attraverso gli oggetti e le storie del passato, aspetti della vita quotidiana delle antiche comunità.

I posti sono limitati e la prenotazione è fortemente consigliata. La partecipazione alle visite guidate è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso, secondo le tariffe in vigore.

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