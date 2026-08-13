Un secolo di vita, di ricordi e di storia. Capoterra ha festeggiato lo speciale compleanno di Eugenia Farigu, che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni, circondata dall’affetto della sua splendida famiglia e della comunità.

Una giornata speciale, fatta di emozioni, sorrisi e tanti auguri per una nonnina che rappresenta una preziosa testimonianza di un tempo che cambia e di una storia personale lunga un secolo. Per celebrare questo compleanno davvero straordinario, a nonna Eugenia è stata consegnata una targa a nome dell’intera città di Capoterra.

Un gesto semplice ma carico di significato, per rendere omaggio a un traguardo che non è soltanto personale, ma diventa una festa per tutta la comunità. Attorno a nonna Eugenia si sono stretti i familiari, condividendo con lei una ricorrenza destinata a rimanere nel cuore.

«Cento anni sono un patrimonio di ricordi e di esperienze, una lunga storia che attraversa generazioni e racconta, attraverso la vita di una persona, anche i profondi cambiamenti vissuti dalla comunità e dalla Sardegna», spiega il sindaco Beniamino Garau, che ha fatto visita alla nuova centenaria di Capoterra, «la nostra città si conferma un luogo in cui le persone anziane invecchiano serenamente, e possono contare su una comunità coesa e una rete efficiente di servizi».

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