Una piccola rivoluzione nella gestione della sosta a pagamento. La Giunta ha approvato la delibera con gli indirizzi per la nuova gara che prevede una concessione di tre anni, rinnovabile per altri tre, e riduce gli stalli blu dagli attuali 1.295 a 1.036, il 20 per cento in meno. A questi si aggiungeranno 12 posti per camper e caravan nell’area di viale Cimitero.

Tra le novità ci sono nuovi parcometri, pagamenti tramite app e piattaforme digitali e la possibilità di gestire online abbonamenti e rinnovi. Il ticket sarà inoltre utilizzabile, per tutta la sua validità, anche in stalli diversi, in altre vie o piazze, senza un nuovo pagamento.

Arrivano poi 66 stalli bianchi a rotazione veloce, con un limite di 30 minuti e sensori installati sull’asfalto per controllare i tempi di sosta. E per aiutare gli automobilisti a trovare posto, nelle strade vicine ai parcheggi saranno installati display con l’indicazione degli stalli liberi e occupati.

Chi supera la scadenza del ticket avrà 24 ore per integrare la tariffa direttamente al parcometro. Nei parcheggi in struttura sono previste formule di abbonamento differenziate tra giorno e notte e, per i residenti della Ztl, un abbonamento gratuito per nucleo familiare sul 20 per cento degli stalli coperti.

Sale infine l’aggio minimo riconosciuto al Comune, che passa al 25 per cento, mentre il valore stimato della gestione è di circa 850 mila euro l’anno. La gara punta quindi a ridisegnare il servizio proprio mentre il centro si prepara alla nuova Ztl.

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