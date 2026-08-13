Un agosto ricco di eventi e sorprese a Santa Caterina di Pittinuri, con la sua baia e i suoi affreschi naturali pronti ad accogliere e abbracciare residenti e turisti. L’estate agostana dal 16 al 19 propone quattro giornate intense di musica, spettacolo, cultura e sapori del territorio con Gusto Sonoro 2026 e Voci di Sardegna, promossi e organizzati dal Comune in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e le associazioni Ampsicora e Carrasegande, e la Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”.

Uno spettacolo dove la musica si intreccia con i saperi e sapori del territorio tra mare e montagna, presso il Centro Servizi, pensato per coinvolgere e intrattenere il pubblico di tutte le età. Si inizia subito dopo Ferragosto, domenica 16, con un convivio serale a base di prodotti tipici locali che farà da apripista alla lunga notte di musica diretta dai fuoriclasse della consolle: DJ Agus, DJ Fargetta, DJ Marascia e Francesco Zappalà, per una serata all’insegna dell’energia e del divertimento. Spazio anche ai bambini: in un’area dedicata tutte le sere giochi, intrattenimento, pop corn e zucchero filato, per regalare loro la magia della festa.

Lunedì 17 agosto la Notte di Fuochi d’artificio, dopo il consueto convivio lo spettacolo pirotecnico sul mare a partire dalle 23, organizzato e promosso dal Centro Commerciale Naturale. Seguono i balli sardi condotti dalla fisarmonica di Matteo Scano, poi DJ set con Luca Lunesu.

Martedì 18 agosto il concerto-evento con la band “Centolampioni” Tributo a Ligabue, orario d’inizio 22.30. La lunga notte d’estate prosegue con DJ set per godersi la festa fino alle prime luci dell’alba.

Mercoledì 19 agosto il calendario prosegue con Voci di Sardegna, a cura della Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”, in collaborazione con il Comune di Cuglieri. Sarà un viaggio attraverso i capolavori della musica sarda e le voci delle sue grandi artiste, da Maria Carta a Marisa Sannia, attraverso un repertorio capace di raccontare l’identità e la straordinaria tradizione musicale della Sardegna. Sul palco: Federica Olla vocalist, Ignazio Cadeddu alla chitarra, Luca Pinna al basso.

«Quattro giornate per vivere il territorio, incontrarsi, divertirsi e lasciarsi emozionare dalla musica. Un appuntamento che vuole unire la valorizzazione dei prodotti locali, la musica, la cultura e la socialità, offrendo a residenti e turisti l’occasione di trascorrere quattro giornate di festa nella splendida cornice di Santa Caterina. Un evento voluto e promosso dal Comune di Cuglieri, per vivere insieme uno dei luoghi più belli e suggestivi del nostro territorio», spiegano dal Comune.

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