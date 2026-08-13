Ha aperto questo pomeriggio l'ASCOT a Nurallao, con la disponibilità di un medico che garantirà la continuità assistenziale ai pazienti sul territorio. Dopo le dimissioni della dottoressa Enrica Murgia, che aveva un incarico provvisorio, dapprima è stata scorsa la graduatoria di medici che avevano dato la disponibilità ad assumere l'incarico per l'Ascot ma nessuno aveva accettato.

Le dieci ore settimanali di attività ambulatoriali saranno coperte dal dottor Davide Deplano. "Bisogna ringraziare gli uffici della ASL" ha detto Lucia Cambilargiu direttore di distretto "e il direttore generale Aldo Atzori che si sono attivati repentinamente per trovare soluzioni immediate alle esigenze del territorio".

L'incarico avrà carattere temporaneo e cesserà nel momento in cui un medico avente diritto, accetterà l'incarico. Inoltre la Asl ha comunicato che si è attivata per redigere una nuova manifestazione di interesse per la copertura delle sedi ASCoT, che verrà pubblicata a breve. Questo nuovo avviso darà la possibilità a tutti i medici interessati di presentare domanda senza scadenze temporali fisse, con inserimento in una graduatoria che avrà validità fino al 31 dicembre 2026. Questo permetterà alla Asl di acquisire tempestivamente nuove disponibilità immediate per il territorio.

© Riproduzione riservata