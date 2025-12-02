Aree idonee, si riaccende la protesta dei comitati: «Per l’Isola sarà un disastro»Gli attivisti sul piede di guerra contro lo Stato: «Il Decreto consegna centomila ettari di territorio all’assalto eolico e fotovoltaico, l’unica soluzione è la legge Pratobello 24»
Il Decreto Aree idonee riaccende la protesta dei comitati: «È l’attacco finale al territorio sardo – il grido degli attivisti anti-speculazione -, con 100mila ettari compromessi destinati alle multinazionali dell’eolico e dell’agrifotovoltaico. L’unica soluzione è la proposta di legge Pratobello 24».
Intanto, il ministero dell’Ambiente ha presentato 90 richieste di integrazione rispetto ai documenti depositati per capire quanto potrebbero impattare le 72 pale alte 300 metri del piano off shore Poseidon in Gallura.
