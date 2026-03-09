Transenne pericolanti, asfalto che sprofonda e illuminazione pubblica assente: è questa la situazione denunciata dai residenti delle vie Talete e Leonardo da Vinci, nel centralissimo quartiere Ospedale vecchio, strade popolate e frequentate ogni giorno da famiglie e bambini anche per via della presenza di scuole materne comunali e paritarie.

I problemi, secondo chi vive nella zona, sarebbero legati, in primo luogo, al manto stradale deteriorato e rapidamente sprofondato, già circa un anno fa, al quale si è aggiunto il lavoro avviato, ma ancora non completato, per la rimozione dei pali della luce. «Abbiamo segnalato più volte la situazione – raccontano alcuni abitanti – ma finora non è stato fatto nulla di concreto. Per quanto riguarda il cedimento dell’asfalto le buche continuano ad allargarsi e si riempiono di rifiuti di ogni genere, da un anno c’è una transenna di segnalazione che cade in continuazione ma nessun intervento risolutivo. I lavori dell’ Enel che dovevano terminare in pochi giorni sono invece fermi da un mese e durante gli stessi è successo di tutto: cavi e tubi tranciati che ci hanno lasciato senza fibra e senza acqua. L’illuminazione pubblica in Via Talete è tutt’ora assente».

Molti bambini, soprattutto nel pomeriggio, giocano lungo la strada o sui marciapiedi, aumentando il timore dei residenti per possibili incidenti. «Chiediamo un intervento urgente da parte di chi deve mettere in sicurezza la strada per completare i lavori rimasti in sospeso e ripristinare il manto stradale- concludono i cittadini - prima che la situazione possa trasformarsi in un qualcosa di più grave».

