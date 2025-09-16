In Sardegna gli incendi fanno ancora paura e quella di oggi, per il sistema antincendi regionale, è stata un’altra giornata impegnativa: sono, infatti, stati segnalati ben 23 incendi in tutta la regione, uno dei quali ha richiesto l’impiego dei mezzi aerei della flotta regionale. L’episodio più preoccupante si è verificato in località S’Arrideli, nel territorio di San Gavino Monreale.

L’incendio, di natura boschiva, ha minacciato da vicino un’abitazione rurale, rendendo necessario l’intervento di un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione forestale di Sanluri, con il supporto delle squadre a terra.

Determinante l’intervento della forestale di Cagliari, che ha proceduto tempestivamente all’evacuazione degli abitanti della casa minacciata dalle fiamme. Fortunatamente, grazie alla rapidità delle operazioni, nessun danno è stato riportato né dall’abitazione né dai mezzi agricoli presenti.

A supporto sono intervenute anche due squadre di Forestas, provenienti dai cantieri di Gonnosfanadiga-Monte Omu e Villacidro, oltre a una squadra di volontari dell’associazione San Gavino Monreale-Euro2001.

