Scatta alle 21 di oggi, venerdì 5 gennaio l’allerta maltempo per la Sardegna. Fino a domani alle 14.59 le aree costiere dell’Isola saranno interessate da venti di burrasca provenienti da nord-ovest. Inoltre sui crinali orientali e sulle coste del Golfo di Orosei si potranno raggiungere intensità di tempesta. Mareggiate sono previste su tutte le coste esposte.

La Protezione Civile regionale ha diramato inoltre un avviso di criticità per rischio idrogeologico di codice giallo (criticità ordinaria) che interessa anche il Campidano, oltre a Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

In particolare, per quanto riguarda l'area di Pirri, il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari segnala che nell’arco temporale indicato è opportuno evitare di parcheggiare in alcune strade: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; via Italia; via Dolianova; via Sinnai; via Settimo; via Mara; via Donori; via Santorre Di Santarosa; via Confalonieri; via Ampere.

In alternativa, precisa il Comune, “è consigliato l'utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini, nella via Pisano”.

(Unioneonline/s.s.)

